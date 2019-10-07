У Чернівецькій області на весіллі отруїлися майже 130 осіб

У Чернівецькій області на весіллі в селищі Путила отруїлися 129 осіб, з яких 36 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

За оперативними даними на 12:00 7 жовтня всього хворих 129 осіб, з них 36 дітей, які 29 та 30 вересня вживали страви на весіллі в барі с. Путила Путильського району Чернівецької області.

Як повідомляється, з числа хворих, всього госпіталізовано 73 людини, з них 19 дітей.

"... зокрема в КНП "Вижницька районна лікарня" (м. Вашківці) госпіталізовано 24 особи, з них 8 дітей, в КЗ "Путильська ЦРЛ" - 41 особа, з них 10 дітей, в ОКУ "Обласна клінічна лікарня" р. Чернівці - 7 осіб (дорослі), ОКУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" - 1 (дитина). Іншим хворим проводиться амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, тривають заходи щодо активного виявлення випадків захворювань", - йдеться в повідомленні.

За результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в наступних зразках харчових продуктів:

риба форель у сметані;

стегно курки гарячого копчення;

холодець;

риба смажена в клярі;

мариноване філе лосося;

ковбаса копчена;

рулет курячий;

пиріг з м'ясом.

"Водночас, в окремих зразках харчових продуктів - сирний кулька, свиняча відбивна, домашня ковбаса, рулет з яйцем, торт з сметанним кремом, виділено К. pneumonia, у буженини - М. pneumonia, E. Coli, в оселедці - S. Epidermidis", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, в Чернівецькій області сталося масове отруєння дітей і дорослих. На той момент від отруєння постраждали щонайменше 56 осіб, десять з яких - діти. У постраждалих діагностували гострий гастроентероколіт невстановленої етіології. Пізніше кількість постраждалих зросла майже до 90 осіб.