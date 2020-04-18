В Чернівецькій області за добу у понад 80 людей виявили коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 841 людина заражена коронавірусом

У Чернівецькій області протягом доби 17 квітня коронавірус офіційно підтвердили у ще 82 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької обласної адміністрації Сергія Осачука у Facebook.

Зазначається, що найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях - 39 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 841 особу.

Серед заражених - 10 священнослужителів, у одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими та перебувають у самоізоляції.

За останню добу померли четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік - музикант, який співав у хорі. У одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, на результати тестування ще трьох поки що чекають.

РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області протягом дня зафіксовано 15 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків - 7 - відбулось у селі Петропавлівка у східній частині області.

Нагадаємо, очікується, що після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення.