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У Чернівецькій області за добу понад 70 нових заражень коронавірусом

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 01:15
У Чернівецькій області за добу понад 70 нових заражень коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє пацієнтів померло

У Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.

За минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людей.
Вільними наразі залишаються 35% ліжок, відведених для недужих на коронавірус.

Всього на Буковині уже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити адаптивний карантин. Зокрема, комісія вирішила продовжити дію обмежень на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення, відвідування дитячих та спортивних майданчиків, надання стоматологічних послуг.

Нагадаємо, в Україні почався перший етап виходу з карантину. З 11 травня в Україні дозволяється робота кафе та інших закладів громадського харчування, магазинів у торгових центрах, перукарень, салонів краси та стоматологічних клінік. Також українці з понеділка можуть відвідувати парки, сквери, зони відпочину та дитячі майданчики. При цьому кожна область може самостійно вирішувати, коли та як послаблювати карантин.

РБК-Україна писало, що глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби за добу 10 травня зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

Теги Новини України КоронавірусЧерновицкая область
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