У Чернівецькій області п'ятеро дітей вакцинували від COVID-19

У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей віком від 13 до 16 років. Як пояснили їхні батьки, рішення зробити щеплення підліткам було прийнято через виїзд за кордон і хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державної адміністрації Чернівецької області .

"Двоє (дітей - ред.) щеплені в Чернівцях, двоє - в глибокому і одна дитина в Герцах. Вакцинованих від 13 до 16 років", - наголошується в повідомленні.

Як пояснила координатор вакцинації в Чернівецькій області Оксана Знак, батьки вирішили зробити дітям щеплення через виїзд дитини на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити прогрес протікання інфекції.

В ОДА нагадали, що для вакцинації дітей від коронавірусу у віці від 12 до 17 років батьки повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.