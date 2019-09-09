У Чернівецькій області сталося ДТП, загинула дитина

Фото: місце інциденту (cv.npu.gov.ua)

Загинув 8-річний хлопець

У Чернівецькій області нетверезий водій зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, у результаті дитина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр місцевої поліції.

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 9-го вересня, приблизно о 14:00 у селищі міського типу Красноїльськ.

"Керуючи автомобілем Volkswagen на іноземній реєстрації, 21-річний місцевий житель допустив зіткнення з квадроциклом під керуванням 8-річного односельця, який раптово виїхав з прилеглої вулички. Зі слів очевидців, автівка рухалася з перевищенням допустимого швидкісного режиму", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих під час зіткнення тілесних ушкоджень малолітній хлопець помер на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

“За результатами обстеження на вміст алкоголю в крові за допомогою алкотестера Drager встановлено, що водій керував автівкою у нетверезому стані”, — зазначається в повідомленні.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Київській області на окружній дорозі Обухова сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані.

До цього, на автодорозі "Київ-Чоп" в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля загинула одна людина і ще троє постраждали.