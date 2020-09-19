У Чернівецькій області сталася ДТП з автобусом, 12 постраждалих і один загиблий

У суботу вночі, 19 вересня, у Хотинському районі Чернівецької області зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. В результаті 12 людей постраждали, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася близько першої години ночі поблизу села Недобоївці.

"Сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом, в результаті чого загинула 1 та постраждали 12 осіб, які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню. До дислокації залучалися 6 рятувальників та 2 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Київській області на трасі Київ-Одеса сталося ДТП за участю двох вантажівок і мікроавтобуса, одна людина загинула.

Крім того, днями на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області зіткнулися 6 автомобілів, через аварію поблизу Львова спостерігалися великі затори.

Нагадаємо, у Хмельницькому відбулося ДТП за участю рейсового автобуса та автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.