У Чернівецькій області поліція розслідує смерть пацієнтки з коронавірусом

У Чернівецькій області правоохоронці розслідують смерть 33-річної пацієнтки з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Так, правоохоронці перевіряють інформацію про неналежне виконання службових обов'язків медичними працівниками, що могло призвести до смерті хворої коронавірусом жінки.

"У дописі в одній із соціальних мереж зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті", - пояснили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом поліція почала розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до двох років або позбавленням волі на той самий термін.

Як писало РБК-Україна, 33-річна жінка померла у понеділок, 16 березня. На наступний день у неї підтвердили зараження коронавірусом. У Чернівецькій ОДА заявляли, що смерть пацієнтки була пов'язана з супутніми діагнозами та хворобами, не пов'язаними з коронавірусом.

Крім того, в Чернівецькій ОДА заявили, що було встановлено 5 осіб, які контактували з померлою 33-річною жінкою. Наразі вони госпіталізовані та мають ознаки вірусного захворювання.