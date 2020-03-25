У Чернівецькій області підтвердили нові випадки коронавірусу

Загальна кількість хворих зросла до 42
У Чернівецькій області сьогодні, 25 березня, підтвердили 4 нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.
За даними ОДА, сьогодні коронавірус було діагностовано у двох жінок та двох чоловіків. Одна особа повернулася з Італії, інші - контактували з раніше зараженим.
"Двоє недужих із Колінківців, один - із Лужан, один - із Чернівців", - додали в ОДА.
Зазначається, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області зросла до 42, з них 1 летальний, ще одна особа вилікувалася. Географія розповсюдження COVID-19 виглядає так:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі заявили про збільшення кількості випадків коронавірусу. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив ще 8 випадків коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Вінниці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Хворобу діагностували у місцевої жительки.