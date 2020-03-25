У Чернівецькій області підтвердили нові випадки коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість хворих зросла до 42

У Чернівецькій області сьогодні, 25 березня, підтвердили 4 нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, сьогодні коронавірус було діагностовано у двох жінок та двох чоловіків. Одна особа повернулася з Італії, інші - контактували з раніше зараженим.

"Двоє недужих із Колінківців, один - із Лужан, один - із Чернівців", - додали в ОДА.

Зазначається, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області зросла до 42, з них 1 летальний, ще одна особа вилікувалася. Географія розповсюдження COVID-19 виглядає так:

Колінківці, Хотинського району - 14 осіб;

Брусниця, Кіцманського району - 7 осіб;

Лужани, Кіцманського району - 5 осіб;

Чернівці - 3 особи.

Великий Кучурів, Сторожинецького району - 2 особи;

Хотин - 1 особа;

Їжівці, Сторожинецького району - 1 особа;

Заставна - 2 особи;

Юрківці, Заставнівського району - 1 особа;

Глибока - 1 особа;

Кам’янка, Глибоцького району - 1 особа;

Луковиця, Глибоцького району - 1 особа;

Топорівці, Новоселицького району - 1 особа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі заявили про збільшення кількості випадків коронавірусу. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив ще 8 випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Вінниці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Хворобу діагностували у місцевої жительки.