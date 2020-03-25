ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області підтвердили нові випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 20:08
У Чернівецькій області підтвердили нові випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість хворих зросла до 42

У Чернівецькій області сьогодні, 25 березня, підтвердили 4 нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, сьогодні коронавірус було діагностовано у двох жінок та двох чоловіків. Одна особа повернулася з Італії, інші - контактували з раніше зараженим.

"Двоє недужих із Колінківців, один - із Лужан, один - із Чернівців", - додали в ОДА.

Зазначається, що загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області зросла до 42, з них 1 летальний, ще одна особа вилікувалася. Географія розповсюдження COVID-19 виглядає так:

  • Колінківці, Хотинського району - 14 осіб;
  • Брусниця, Кіцманського району - 7 осіб;
  • Лужани, Кіцманського району - 5 осіб;
  • Чернівці - 3 особи.
  • Великий Кучурів, Сторожинецького району - 2 особи;
  • Хотин - 1 особа;
  • Їжівці, Сторожинецького району - 1 особа;
  • Заставна - 2 особи;
  • Юрківці, Заставнівського району - 1 особа;
  • Глибока - 1 особа;
  • Кам’янка, Глибоцького району - 1 особа;
  • Луковиця, Глибоцького району - 1 особа;
  • Топорівці, Новоселицького району - 1 особа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі заявили про збільшення кількості випадків коронавірусу. Сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив ще 8 випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Вінниці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Хворобу діагностували у місцевої жительки.

У віце-прем'єра Іспанії виявили коронавірус Прем'єр роз'яснив особливості режиму надзвичайної ситуації у країні
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся