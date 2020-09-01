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У Чернівецькій області в одній із шкіл виявили спалах коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

У Чернівецькій області в школі села Кам'яна Сторожинецького району виявили спалах коронавірусу. Захворіли 13 вчителів навчального закладу.

Про це повідомляє Molbuk.

Голова Сторожинецької районної держадміністрації Дмитро Балінов заявив, що наразі не з'ясована причина спалаху COVID-19.

"В нас щоденно додається по 15-20 випадків захворювання коронавірусом і ні разу ніде не було епідрозслідування. Десь в селі люди заразилися... Спочатку було декілька підтверджень COVID-19, багато хто почав йти на лікарняні, бо була температура. Вони здали ПЛР-тести, і виявилося 13 хворих", - сказав Балінов.

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Він також додав, що навчання у цій школі буле проходити в дистанційному режимі. Крім того, голова РДА закликав батьків, вчителів і вихователів повідомляти, якщо адміністрація школи чи керівництво громади (або відділу освіти РДА) недостатньо приділяє уваги засобам захисту чи дотриманням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, cтаном на 1 вересня в Україні виявили ще 2088 нових випадків коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що з початком нового навчального року може збільшитись кількість нових випадків коронавірусу.

Також в Міносвіти хочуть спростити процедуру організації дистанційного і змішаного навчання в школах.

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