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В Чернівецькій області від коронавірусу померло понад 300 людей

Чернівці, Вівторок 08 вересня 2020 23:54
В Чернівецькій області від коронавірусу померло понад 300 людей
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Инна Собора

В Чернівецькій області на коронавірус з початку пандемії захворіла 11 581 людина. Загалом зафіксовано понад 302 смертей.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Найбільше летальних випадків зафіксовано у віковій групі від 60 до 69 років. Всього 89 смертей.

Крім того, за останню добу підтвердили 150 нових випадків. Всього одужали 6 779 осіб.

"На коронавірус у Чернівецькій області більше хворіють жінки, їх у структурі недужих 57,7%, чоловіків, відповідно, - 42,3%. Однак серед померлих переважають мужчини, їх 53,1%", - повідомив Осачук.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Зокрема, в "червоній" зоні Чернівці та шість районів Чернівецької області.

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