У Чернівецькій області через коронавірус продезінфікували всі автовокзали

У Чернівецькій області рятувальники провели дезінфекцію всіх автовокзалів і автостанцій з метою недопущення поширення коронавіруса. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що проводилася дезінфекція 7 березня за допомогою засобу "Санитаб".

"З метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, 7 березня рятувальники Управління ДСНС України в Чернівецькій області спільно з працівниками Головного управління Держпродспоживслужбы області, провели дезінфекційні заходи по обробці дезинфікуючим засобом "Санітаб" автовокзалів і автостанцій по всій території Чернівецької області. До дезінфекції залучалися відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення і всі пожежно-рятувальні підрозділи Управління", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавіруса. Хворим виявився чоловік, який до цього подорожував до Італії. За словами медиків, пацієнт знаходиться в стабільному стані, хоча у нього спостерігаються скачки температури.

В результаті у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавіруса COVID-19. Для недопущення розповсюдження коронавіруса в Чернівцях та Чернівецькій області заборонять масові заходи, концерти, конференції, спортивні події. Також буде тимчасово зупинено навчальний процес. Заходи триватимуть 16 днів.