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У Чернівецькій області кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області від початку епідемії коронавірусу підтверджено 10 145 випадків зараження. За минулу добу в регіоні виявлено 148 випадків COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Тапк, за минулу добу лабораторний центр дослідив 1034 зразки. За результатами аналізів на Буковині виявлено 148 випадків COVID-19.

Нагадаємо, станом на 29 серпня виявлено 2481 новий випадок (попередньої доби - 2438); загалом в Україні лабораторно підтверджено 116 978 випадків COVID-19, з них 2492 летальні.

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Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

Зазначимо, що Чернівецька область входить у перелік лідерів за захворюванням на COVID-19.

Після оновлення карантинних зон Чернівці потрапили до "червоного списку". Окрім міста, до червоної зони потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.

Однак 29 серпня в Чернівцях відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.

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