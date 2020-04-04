У Чернівецькій області кількість випадків коронавірусу перевищила 220

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зафіксували ще понад 20 випадків

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області перевищила 220. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Осачук у своєму відеозверненні в Facebook.

За словами керівника ОДА, станом на ранок 4 квітня в області лабораторно підтвердили вже 225 випадків захворювання на коронавірус.

"Вчора ввечері я повідомив вам цифру 202 інфікованих, а сьогодні вранці у нас 225. Я вас прошу, залишайтеся вдома та дослухайтесь, що це є вимога органів, які керують процесами", - заявив Осачук.

Сергій Осачук про режим максимального обмеження переміщення людей у Чернівецькій області на вихідни Сергій Осачук про режим максимального обмеження переміщення людей у Чернівецькій області на вихідни Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 4 квітня 2020 р.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Україні було зафіксовано 1096 випадків коронавірусу. За добу підтвердили 154 випадки захворювання на COVID-19. Також в країні зросла кількість летальних випадків від коронавірусу. Жертвами хвороби стали 26 осіб.

Як писало РБК-Україна, у Чернівецькій області через стрімке поширення коронавірусу ввели особливі карантинні обмеження на час вихідних. На вихідних жителям області заборонили пересуватися вулицями та бути у громадських містах.