У Чернівецькій області кількість хворих на COVID-19 перевищила п’ять тисяч

У Чернівецькій області 4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19
Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у п’ять тисяч. Станом на 4 липня загальна чисельність інфікованих в регіоні складає 5002 людей.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, 4 липня в області підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр за добу опрацював 282 зразки.
Також зазначається, що від коронавірусу в суботу одужали 39 осіб.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.
За минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.
Раніше МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією.
За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.
Автор: Надія Собенко