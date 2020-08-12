В Чернівецькій області антирекорд із захворюваності на COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано антирекорд із захворюваності на коронавірус. За добу підтвердили 130 нових хворих.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

За його словами, таких цифр не було навіть навесні, коли був пік захворюваності.

"Маємо антирекорд! 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Уперше число зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню", - написав Осачук.

Він зазначив, що попри те, що епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, він може відбутися раніше.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 7110 осіб. 5354 людей одужали від COVID-19.

Раніше Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.

РБК-Україна писало, що станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей, серед яких і Чернівецька область.