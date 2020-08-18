У Чернівецькій області уже майже 8 тисяч хворих на COVID-19

В Чернівецькій областы загальна кількість інфікованих сягнула 7954 осіб. За минулу добу підтверджено 172 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це у Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він закликав зробити все, аби територія Чернівецької області "була якомога далі від "червоної" зони".

"Якщо ми хочемо, щоби діти ходили в садочок, а школи працювали, то мусимо взяти під контроль наростання хвилі COVID-19. Якщо не зуміємо зробити цього - повернемося до жорстких карантинних обмежень. Бо життя і здоров’я людей є пріоритетом у шкалі цінностей держави", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 серпня в Чернівецькій області зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - 183 нові випадки за добу.

В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими Київ і ще 10 областей.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.