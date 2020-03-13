У Чернівецькій області вже 8 осіб госпіталізовані з підозрою на коронавірус

Ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні до Чернівецької обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Зазначається, що вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки COVID-19.

"Всього, станом на 18:00 13 березня в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомляв, що вчора ввечері засідала обласна комісія Служби економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де прийняли ряд важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі.

Як повідомляло РБК-Україна, з 12 березня в Україні почав діяти карантин у всіх областях через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, заборонено проведення заходів за участі понад 200 осіб, закриті навчальні заклади та скасовані авіасполучення з деякими країнами.