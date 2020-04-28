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У Чернівецькій області 51 пацієнт у важкому стані через коронавірус

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 15:07
У Чернівецькій області 51 пацієнт у важкому стані через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До апаратів ШВЛ підключені воесь осіб

У Чернівецькій області 51 пацієнт з коронавірусом або підозрою на COVID-19 знаходиться у важкому стані. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

При цьому наголошується, що 42 з них перебувають у реанімації, а ще вісім підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

"В реанімації обласної клінічної лікарні перебувають 15 пацієнтів. Троє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, у них важкі форми пневмонії. Це пацієнти з нирковою недостатністю, вони тривалий час лікуються методом гемодіалізу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у реанімації обласної дитячої лікарні знаходяться два пацієнти.

"10 хворих у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, троє з них з підтвердженою коронавирусной інфекцією - на апаратах штучної вентиляції легенів. За минулу добу одному пацієнту стало краще, його переведуть в інше відділення", - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА додали, що п'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус лікують в реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневої підтримки.

"В реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають четверо пацієнтів на неінвазивної вентиляції легенів, двоє з них - у критичному стані. До Хотинської центральної районної лікарні двоє пацієнтів з підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневої підтримки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Сторожинецькій ЦРЛ перебувають 13 пацієнтів у важкому стані. У реанімації лікують шість, один з них з підозрою на COVID-19 - апараті ШВЛ.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людини, всього зафіксовано 9 410 випадків COVID-19.

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