У Чернівецькій області у 5 хворих коронавірусом важкий стан

У Чернівецькій області у реанімації перебувають 5 пацієнтів з коронавірусом COVID-19 у важкому стані. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що всі вони підключені до неінвазивної вентиляції легенів. Троє з них перебувають в обласній клінічній лікарні, ще двоє - в Глибоцкой центральної районної лікарні.

"В реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини знаходиться 5 пацієнтів на неінвазивної вентиляції легенів. У них підтверджено коронавірус. Стан хворих стабільно важкий", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Київській області з підозрою на коронавірус знаходяться 258 осіб. Всього лабораторно підтверджено 64 випадки захворювання коронавірусом в області.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. Всього в Україні з симптомами COVID-19 померли 20 осіб - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони старше 50 років. При цьому за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.