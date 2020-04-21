У Чернівецькій області 43 пацієнта у важкому стані через коронавірус

У Чернівецькій області 43 пацієнта з коронавірусом або підозрою на COVID-19 знаходяться у важкому стані. Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що серед важко 30 хворих перебувають у реанімації, ще 6 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Всього в лікарнях Буковини госпіталізовані 397 осіб, з них 149 підтверджений коронавірус, решта з підозрою. Всього з початку епідемії в лікарні у зв'язку з коронавірусом звернулися 657 жителів Чернівецької області.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні коронавірусом заразилися 6125 осіб, з них за минулу добу виявили 415 нових захворювання. Також 20 квітня зафіксували 10 смертей серед пацієнтів з COVID-19, всього в Україні кількість летальних випадків зросла до 161.

Зазначимо, Чернівецька область лідирує за кількістю інфікованих в Україні. Станом на ранок 21 квітня в області підтверджено 988 випадків захворювання, на другому місці Київ - 892.