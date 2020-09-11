В Чернівецькій області вже майже 12 тисяч хворих на COVID-19

Фото: перевірка температури (dpsu.gov.ua)

Протягом минулої доби в Чернівецькій області виявили 141 нове зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії зафіксовано 11 988 випадків.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Водночас, 100 людей одужали за останню добу. Всього хворобу здолали вже 7 059 жителів області.

"За останні два місяці 8% від усіх недужих на коронавірус – це діти. Причому майже половина з них – це діти від 11 до 17 років, таких 48%", - написав Осачук.

За його словами, наразі в обласній дитячій лікарні перебувають 53 особи із COVID-19 або підозрою на нього.

Нагадаємо, станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини.

Раніше повідомлялося, що в Україні кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилася в 1,4 рази у порівнянні з минулим тижнем.