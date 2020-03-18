Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус

Смерть жінки в Чернівецькій області була пов'язана з її супутніми діагнозами і хворобами, не пов'язаними з коронавірусом. Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Осачук зазначив, що таку думку висловили лікарі.

"На превеликий жаль смерть жінки, яка сталася вчора в обласній клінічній лікарні... Вона, на жаль, трапилася у цьому відділенні, але за переконання і професійну думку лікарів, яким ми довіряємо, ця смерть була пов'язана з супутніми діагнозами і хворобами цієї жінки", - сказав він.

Зазначимо, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Крім того, у Чернівецькій області померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Вона померла внаслідок тяжкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавирусной інфекції. Втім, МОЗ відніс цей випадок до коронавірусної хвороби.