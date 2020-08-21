Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю хвоих на COVID-19

У Чернівецькій області загальна кількість інфікованих COVID-19 досягла 8505 осіб. За минулу добу підтверджено 208 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це в Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Зараз це рекордна кількість хворих, виявлених в області за добу.

Обласна лабораторія досліджувала 752 зразка.

Крім того, 20 серпня одужали від COVID-19 ще 56 хворих. Загальна кількість тих, хто вилікувався становить 5764 людини.

Нагадаємо, за добу 19 серпня в Україні вперше виявили понад дві тисячі нових випадків коронавируса.

20 серпня в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації - червону зону карантину розширили.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.