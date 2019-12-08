У Чернівецькій області в результаті ДТП постраждала одна людина

На автодорозі в селі Валя Кузьміна Чернівецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса та легковика постраждала 25-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

Як повідомляється, ДТП сталося вночі 8 грудня близько 02:20.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло в поліцію сьогодні, 8 грудня, приблизно о 02:20. У селі Валя Кузьміна на автодорозі "Чернівці-Тереблече" зіткнулися Mercedes-Benz Sprinte і Skoda Octavia", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 26-річний водій мікроавтобуса не врахував стан дорожнього покриття, не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем.

"Під час ДТП пасажирка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. З переломом стегна жінку доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП слідчі Голубицького відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

В даний час проводиться досудове розслідування, поліція призначила низку експертиз.

Фото: місце події (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві на узвозі з Європейської на Поштову площу сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка.

Крім того, у Києві в суботу ввечері, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль злетів з мосту, перекинувся і впав на тротуар.