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У Чорному морі ВМСУ відкрили вогонь для зупинки танзаньського судна

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 20:09
У Чорному морі ВМСУ відкрили вогонь для зупинки танзаньського судна
Фото: затримане судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Судно-порушник відмовлялось зупинятись

Військово-морські сили України (ВМСУ) та Служба безпеки України (СБУ) при підтримці прикордонної служби зупинили спробу морської контрабанди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМСУ.

ВМС повідомило, що в останні години 2018 року у територіальних водах України було виявлено судно під прапором Танзанії, що підозрювалось у перевезенні незаконних вантажів.

"Керуючись положеннями законодавства України, а також Конвенцій ООН з морського права та про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою пошуку судна та подальшого стеження за його діями за розпорядженням командного центру ВМС ЗС України в море вийшов ракетний катер “Прилуки”, - розповіли в ВМСУ.

Після виявлення судна-порушника за допомогою технічних засобів і відмови вийти на зв’язок, ракетний катер "Прилуки" почав його переслідування. Однак після опитування судно відмовилось зупинитись.

"З метою примушення до припинення протиправних дій ракетний катер “Прилуки” відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено та відконвойовано до порту Одеса", - повідомили в ВМСУ.

Також повідомляється, що зупинка іноземного судна здійснювалось при підтримці артилерійських катерів "Аккерман" та "Бердсянськ".

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Чорне море не належить Росії і що Великобританія відправила туди корабель Королівського флоту, щоб показати, що Київ не один.

 

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