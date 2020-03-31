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Чорногорія запровадила комендантську годину через коронавірус

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 09:27
Чорногорія запровадила комендантську годину через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Комендантська година діятиме з 19:00 вечора і до 5:00 ранку у будні

У Чорногорії запровадили комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє RTCG.

Зокрема, комендантська година діятиме з 19:00 вечора і до 5:00 ранку у будні, та з 1 ночі до 5 ранку з суботи по понеділок. Вона не діє на працівників служб, які виконують регулярні завдання і надають послуги державного значення.

Під час цього обмеження дозволяється лише вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.

Нагадаємо, у понеділок, 30 березня, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що в країні вводиться комендантська година, що означає заборону на пересування пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00 ранку.

Разом з тим, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не відкидає можливості посилення карантину у зв'язку із поширенням коронавірусу в Україні, зокрема йдеться про комендантську годину.

Він зазначив, що наразі такі заходи не потрібні, однак варіант комендантської години можливий. Аваков навів приклад країн Європи, де вдалися до таких жорстких заходів для стримування поширення інфекції.

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