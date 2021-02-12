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Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини "Супутник V"

Автор: Даша Харченко

Інститут лікарських засобів і медичних виробів Чорногорії дозволив закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Перші дози повинні прибути в державу протягом наступного тижня

Про це повідомляє чорногорська газета Vijesti.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Чорногорії, з початку пандемії в країні зареєстрували понад 67 тисяч випадків захворювання.

"Інститут лікарських засобів і медичних виробів видав згоду на закупівлю, тобто імпорт вакцини «Супутник V", - уточнюється в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.

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