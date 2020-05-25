ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорногорія першою в Європі позбулася коронавірусу

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 01:39
Чорногорія першою в Європі позбулася коронавірусу
Фото: Чорногорія (Shutterstock)

У Чорногорії не залишилося жодного хворого коронавірусом

Чорногорія стала першою в Європі державою, в якій всі раніше інфіковані коронавірусом пацієнти вилікувалися від цієї хвороби. Офіційні дані підтвердили в Мінохоронздоров'я країни.

Про це повідомив президент Чорногорії Міло Джованович у своєму Twitter.

За його словами, Інститут громадського здоров'я в Подгориці 20 днів поспіль не фіксував нових випадків захворювання.

"Нуль хворих!.. Державні органи влади і всі чорногорське суспільство продемонстрували високий рівень відповідальності у вирішенні цієї проблеми, а наша система охорони здоров'я довела, що вона організована, віддана своїй справі і компетентна", - заявив президент.

Він додав, що тепер країні потрібно продовжувати боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Перший випадок коронавірусу виявили в Чорногорії 17 березня. Всього влада повідомляла про 324 хворих і дев'ятьох померлих внаслідок зараження.

Нагадаємо, у Чорногорії скасували з 15 травня комендантську годину, а також послабили ряд карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ЧерногорияКоронавірусЕпідемія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся