У Чорногорії заборонили відвідування кафе, нічних клубів і матчів без covid-сертифіката

Уряд Чорногорії прийняв нові заходи з боротьби з коронавірусом, які будуть діяти з 30 липня по 20 серпня. Вони торкнулися відвідування розважальних закладів і спортивних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Fosmedia.
З 30 Липня вхід в ресторани, кафе, а також в нічні клуби і дискотеки, незалежно від того, працюють вони на вулиці або в приміщенні, дозволяється тільки при наявності цифрового covid-сертифіката. Документ повинен містити один з чотирьох варіантів даних про тести або вакцинації:
Зазначається, що власники закладів зобов'язані призначити людину, яка контролюватиме наявність сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів.
Ці вимоги також поширюються на працівників розважальної індустрії та сфери громадського харчування.
Нагадаємо, раніше влада Чорногорії прийняла рішення заборонити до 2 серпня роботу нічних клубів і дискотек на відкритому повітрі і в приміщенні через зростання нових випадків коронавірусу.