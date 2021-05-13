У Чорногорії туристи зможуть здати COVID-тест безкоштовно

Туристи, які вже залишають Чорногорію, зможуть безкоштовно здати тест на коронавірус. Це можливо, якщо в їхній країні діє така вимога.

Про це повідомляє " Радіо і телебачення Чорногорії "з посиланням на МОЗ Чорногоії.

Міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович раніше також розповіла, що влада країни надала безкоштовне лікування тим туристам, які захворіли на коронавірус.

Раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкриті більше сотні країн. За його словами, за місяць перелік розширився на дев'ять держав.

Як писало РБК-Україна, країни Європейського Союзу підтримали проект введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.