У Чорногорії підтвердили два перші випадки коронавірусу

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За словами прем'єра, жінки прибули з країн, де раніше були зафіксовані спалахи коронавірусу

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що в країні були підтверджені два перші випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mina.

За його словами, позитивні результати тесту на коронавірус отримали дві жінки, які народилися в 1948 і 1973 роках. Вони перебували в районах, охоплених епідемією, раніше.

"Вони знаходяться в спеціальному відділенні Клінічного центру, і на цей момент вони обидві стабільні", - сказав Маркович.

Зазначимо, Чорногорія до сьогоднішнього дня була єдиною країною Євросоюзу, де не було жодного підтвердженого випадку коронавіруса.

Нагадаємо, в Італії за добу від вірусу померли 345 осіб. Загальна кількість смертей, таким чином, збільшилася до 2503. Загальне число інфікованих людей, включаючи померлих і видужали, досягло 31 506 осіб.

Додамо, що станом на 17 березня в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, а також два летальних випадки. Від коронавіруса померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області та 33-річна мешканка Чернівецької області.