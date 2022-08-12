RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Не менше 11 загиблих

Фото: машини швидкої допомоги на місці стрілянини в Чорногорії (cetinjskilist.com)
Автор: Юлія Бойко

У чорногорському селищі Медовина біля міста Цетіне чоловік влаштував стрілянину по перехожих. На даний момент відомо про 11 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання nezavisne.com.

Повідомляється, що 34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, ще кілька поранені. Також поранення отримав співробітник поліції.

Інциденту передував сімейний конфлікт, після якого чоловік розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцію і загинув у перестрілці.

Четверо поранених були госпіталізовані в лікарню Цетіне, ще двоє в клінічний центр в Подгориці.

Місце пригода оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.

Нагадаємо, раніше в Чорногорії розгорівся скандал через те, що персонал російського кафе в Подгориці носить форму з символом "Z".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория