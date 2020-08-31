У Чорногорії авто в'їхало у натовп святкуючих перемогу опозиції на виборах

Кілька людей отримали травми на кільцевій розв'язці в Нікшичі після того, як водій автомобіля BMW з номером врізався в натовп. Люди зібралися відсвяткувати перемогу опозиції на виборах до парламенту.

Про це пише місцевий портал Vijesti.

У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення і що розслідування триває. Серйозно постраждав один чоловік.

Інцидент стався на кільцевій розв'язці біля автовокзалу. Поліція охороняє місце події і чекає приїзду прокурора.

Нагадаємо, опозиція Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає на парламентських виборах. Коаліції "За майбутнє Чорногорії" і "Мир - наша нація" разом претендують більше ніж на 45% голосів, у той час як правляча Демократична партія соціалістів набирає близько 35%.

Президент Чорногорії заявив, що не визнає поразку своєї партії до оголошення офіційних результатів, однак його вже закликали піти у відставку.

Нагадаємо, 30 серпня в Чорногорії відбулися вибори в парламент, а також одночасно в п'яти муніципалітетах.