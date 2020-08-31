ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Чорногорії авто в'їхало у натовп святкуючих перемогу опозиції на виборах

Автор: Инна Собора

Поранено кількох людей

Кілька людей отримали травми на кільцевій розв'язці в Нікшичі після того, як водій автомобіля BMW з номером врізався в натовп. Люди зібралися відсвяткувати перемогу опозиції на виборах до парламенту.

Популярні новини

Про це пише місцевий портал Vijesti.

У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення і що розслідування триває. Серйозно постраждав один чоловік.

Інцидент стався на кільцевій розв'язці біля автовокзалу. Поліція охороняє місце події і чекає приїзду прокурора.

Нагадаємо, опозиція Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає на парламентських виборах. Коаліції "За майбутнє Чорногорії" і "Мир - наша нація" разом претендують більше ніж на 45% голосів, у той час як правляча Демократична партія соціалістів набирає близько 35%.

Президент Чорногорії заявив, що не визнає поразку своєї партії до оголошення офіційних результатів, однак його вже закликали піти у відставку.

Нагадаємо, 30 серпня в Чорногорії відбулися вибори в парламент, а також одночасно в п'яти муніципалітетах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черногориявыборы