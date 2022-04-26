Чорнобиль і війна. У 36-ту річницю трагедії над ЧАЕС нависла нова загроза

Чорнобильська катастрофа

У ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталося два вибухи, що повністю зруйнували реактор. Через вибух почалася пожежа, а повітря було забруднене радіоактивними речовинами, виверження яких вдалося зупинити тільки в кінці травня 1986 року.

Фото: ЧАЕС (Getty Images)

Після аварії утворилася радіоактивна хмара, що накрила Україну, Білорусь, Росію, а також значну частину європейських країн. Жителів прилеглих міст евакуювали, радіоактивному випромінюванню піддалися близько 600 000 чоловік, перш за все ліквідатори катастрофи.

В результаті аварії з сільськогосподарського користування виведено близько 5 млн га земель, а навколо АЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. В даний час над зруйнованим четвертим четвертим енергоблоком АЕС встановлено саркофаг - новий безпечний конфайнмент, запущений в експлуатацію в липні 2019 року.

Фото: ЧАЕС (Getty Images)

Війна і Чорнобиль: хронологія подій

Рано вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну. Увечері в перший же день війни з'явилася інформація про підготовлюваний Росією теракт на території Чорнобильської АЕС.

"Є оперативні дані про те, що кілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спровокувати потужну екологічну катастрофу", - заявляв радник глави ОП Михайло Подоляк.

Пізніше Подоляк повідомив, що Україна втратила контоль над Чорнобильською зоною - російські війська захопили ЧАЕС після вторгнення з території Білорусії. У зв'язку з чим, Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти ЧАЕС в зоні відчуження. Працівники ЧАЕС опинилися в заручниках, але станція продовжила роботу.

Окупанти знаходилися на території ЧАЕС п'ять тижнів. За цей час з'являлася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити які Україна не могла через окупантів. Крім того, станція залишалася без електрики, яка необхідна зокрема, для охолодження відпрацьованого палива.

31 березня "Енергоатом" повідомив, що на території ЧАЕС немає російських військ, вони зняли облогу зі Славутича (міста енергетиків станції) і змусили керівництво ЧАЕС підписати "акт прийому-передачі", в якому зазначили, що протягом п'яти тижнів "забезпечували надійну охорону і оборону" атомної електростанції. Вже 2 квітня над Чорнобильською АЕС знову підняли український прапор.

Перебуваючи в Чорнобильській зоні тривалий час і без необхідного захисту окупанти ймовірно отримували високі дози зовнішнього і внутрішнього опромінення. Зокрема, вони переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону "Рудий ліс" і підняли хмари радіоактивного пилу. Робітники з ЧАЕС розповідаючи Reuters про дні під окупацією зазначали, що деякі російські солдати не чули про Чорнобильську катастрофу.

Після того як російські війська покинули Чорнобиль українському Генштабу стало відомо,що у окупантів поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення в Чорнобильській зоні, а жителям білоруського селища Брагін рекомендували уникати контактів з військами РФ, які відійшли з Чорнобиля.

Що говорить МАГАТЕ

Російська армія окупувала Чорнобиль протягом п'яти тижнів, перш ніж покинути станцію 31 березня. З 10 до 20 березня у МАГАТЕ не було зв'язку з ЧАЕС. Весь цей час Україна повідомляла експертам про ситуацію на ЧАЕС. У річницю Чорнобильської катастрофи місія експертів МАГАТЕ під керівництвом глави Рафаеля Гроссі планує відвідати об'єкт для оцінки ядерної, фізичної та радіаційної безпеки, а також доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій агентства.

"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме першочергове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки агентство прагне відновити регуляторний контроль над АЕС і забезпечити її безпечну і надійну експлуатацію", - сказав Гроссі.