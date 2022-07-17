Майже Чорнобаївка. Боєць Нацгвардії знищує літаки та ракети з "Ігли"

За його талант військового почали називати "Запорізьким месником".

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначає боєць.

За даними Нацгвардії, нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.

"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! – констатують в відомстві.