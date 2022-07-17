RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже Чорнобаївка. Боєць Нацгвардії знищує літаки та ракети з "Ігли"

Фото: боєць Нацгвардії збив "Іглою" вже шість російських Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовий Нацгвардії збив ПЗРК "Ігла" вже 6 ворожих літаків Су-25 та одну крилату ракету. Один ворожий штурмовик з 6 він знищив ранком у неділю, 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

За його талант військового почали називати "Запорізьким месником".

"Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначає боєць.

За даними Нацгвардії, нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету.

"А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! – констатують в відомстві.

Як повідомлялося, раніше українські військові збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям також вдалося із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Крім того, ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збили крилату ракету "Х-22". Її збили на підльоті до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні