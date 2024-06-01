В Черновцах напали на представителя ТЦК: военный ударил в ответ

Приступы на представителей ТЦК

Напомним, мы сообщали, что в конце апреля в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего ТЦК. Тогда военный, чтобы защититься, открыл огонь.

Кроме того, мы писали, что подобный случай произошел в Днепропетровской и Харьковской областях.

К тому же, вчера мы писали, что в Черновицкой области во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению представителей ТЦК "задули" из газового баллончика.

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