ua en ru
Ср, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Черновцах двое несовершеннолетних жестоко избили студента: что известно

Черновцы, Среда 18 декабря 2024 13:47
UA EN RU
В Черновцах двое несовершеннолетних жестоко избили студента: что известно Фото: Избиение студента в Черновцах (facebook.com/policebukovyna)
Автор: Катерина Творожникова

В субботу, 14 декабря, двое несовершеннолетних парней избили студента в Черновцах. Полиция уже начала уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции в Черновицкой области.

Двое жителей областного центра проникли в комнату общежития 16-летнего студента Черновицкого профессионального учебного заведения. Вероятно, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В частности, это были ребята в возрасте 14 и 17 лет. Правоохранители также установили, что потерпевший самостоятельно впустил их через окно общежития.

"Во время общения, между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого младший из гостей начал наносить жителю общежития удары, а старший снимал избиение на мобильный телефон", - отметили в полиции.

Известно, что пострадавший студент сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и синяками по всему телу. Полиция уже начала уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия и назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также, работница психоневрологического интерната Коломыи избила подопечную. У потерпевшей девушки обнаружили большие синяки в области спины и боков. Работницу, которая совершила это преступление, уже отстранили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Избиение ребенка
NEWS
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
DAILY
Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций