В Черновцах двое несовершеннолетних жестоко избили студента: что известно

В субботу, 14 декабря, двое несовершеннолетних парней избили студента в Черновцах. Полиция уже начала уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции в Черновицкой области.

Двое жителей областного центра проникли в комнату общежития 16-летнего студента Черновицкого профессионального учебного заведения. Вероятно, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В частности, это были ребята в возрасте 14 и 17 лет. Правоохранители также установили, что потерпевший самостоятельно впустил их через окно общежития.

"Во время общения, между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого младший из гостей начал наносить жителю общежития удары, а старший снимал избиение на мобильный телефон", - отметили в полиции.

Известно, что пострадавший студент сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и синяками по всему телу. Полиция уже начала уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия и назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.