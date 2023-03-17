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В Черновцах мужчина с гранатой пришел в апелляционный суд

Фото: В Черновцах мужчина с гранатой пришел в суд (t.me/molbuk)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновцах мужчина пришел в апелляционный суд с гранатой и травматическим пистолетом. После переговоров со правоохранителями, он добровольно отдал оружие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Чернівецький промінь".

Из-за инцидента были эвакуированы дети из школы, которая расположена рядом со зданием суда. Правоохранители перекрыли улицу.

Как пишет издание, в апелляционном суде рассматривалось дело, в ходе которого приговорили мужчину к 5 годам. Отец осужденного взял гранату и стал угрожать взорвать ее.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Обновлено в 15:14

Как рассказал начальник ГУНП в Черновицкой области Руслан Дударец, мужчина пытался попасть в апелляционный суд с гранатой, однако после переговоров с правоохранителями - добровольно ее сдал.

"В Апелляционный суд на судебное заседание пришел отец осужденного. Узнав, что сыну изменили меру пресечения на заключение под стражу, он хотел пройти к нему в зал судебного заседания. На пункте пропуска, где стоит металлоискатель, его остановили работники судебной охраны и спросили о запрещенных предметах. Мужчина достал из кармана гранату и показал ее", - рассказал Дударец.

Отец осужденного вышел к входной двери суда. Правоохранители провели с ним переговоры после чего он добровольно отдал гранату и травматический пистолет.

"Мужчина никому не угрожал, но выразил недовольство, что сыну назначили такой жесткий приговор", - добавил начальник ГУНП.

По словам правоохранителей, мужчина является военнослужащим. Из-за инцидента ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Черновцы