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В Черновицкой области задержан мужчина, который поджег магазин и церковь (фото)

Фото: в Черновицкой области задержан мужчина, который поджег магазин и церковь (cv.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 24 апреля, в Черновицкой области подожгли храм и церковь. Поджигатель задержан,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Так, в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района.

"Для выяснения обстоятельств случившегося на место инцидента выехали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога.

"Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в полиции.

Сотрудники полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции по указанному факту возбудили уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств и мотивов совершенных правонарушений.

Как сообщалось, в жилом массиве Сихов во Львове подожгли церковь перед Пасхой, 14 апреля. Спасатели оперативно потушили пожар.

Напомним, в 2020 году в городе Хорол (Полтавская область) неизвестные подожгли храм Православной церкви Украины. Сгорели иконы, священническое облачение.

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