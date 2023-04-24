В Черновицкой области задержан мужчина, который поджег магазин и церковь (фото)

Так, в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района.

"Для выяснения обстоятельств случившегося на место инцидента выехали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога.

"Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в полиции.

Сотрудники полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции по указанному факту возбудили уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств и мотивов совершенных правонарушений.

Как сообщалось, в жилом массиве Сихов во Львове подожгли церковь перед Пасхой, 14 апреля. Спасатели оперативно потушили пожар.

Напомним, в 2020 году в городе Хорол (Полтавская область) неизвестные подожгли храм Православной церкви Украины. Сгорели иконы, священническое облачение.