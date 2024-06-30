В Черновицкой области двое из мачете напали на пограничника, он стрелял в ответ

В соцсетях пишут о нападении неизвестных, вооруженных мачете, на пограничника в Черновицкой области. В ГПСУ прокомментровали случившееся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Telegram-канал журналиста Виталия Глаголы.

Несколькими часами ранее информация о нападении на пограничника на границе с Румынией появилась в соцсетях.

По данным журналиста Виталия Глаголы, который и рассказал об этом случае, два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего ГПСУ в зоне участка "Селятин". Его свалили и нанесли удар по ноге. В свою очередь, он применил пистолет "Макарова", убив одного нападавшего и ранив другого.

Что говорят в ГПСУ

"Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера после 21:00 на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией", - рассказал он.

По словам спикера, нападавших было двое и при себе "у них были определенные средства", которые применяли против пограничника.

"С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранение, а другой умер. На место вызваны медики. Сообщено ГБР, полицию и органы прокуратуры. В настоящее время продолжаются следственные действия", - отметил Демченко.

