ua en ru
Вс, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черновицкой области двое из мачете напали на пограничника, он стрелял в ответ

Черновцы, Воскресенье 30 июня 2024 14:51
UA EN RU
В Черновицкой области двое из мачете напали на пограничника, он стрелял в ответ Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

В соцсетях пишут о нападении неизвестных, вооруженных мачете, на пограничника в Черновицкой области. В ГПСУ прокомментровали случившееся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Telegram-канал журналиста Виталия Глаголы.

Несколькими часами ранее информация о нападении на пограничника на границе с Румынией появилась в соцсетях.

По данным журналиста Виталия Глаголы, который и рассказал об этом случае, два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего ГПСУ в зоне участка "Селятин". Его свалили и нанесли удар по ноге. В свою очередь, он применил пистолет "Макарова", убив одного нападавшего и ранив другого.

Что говорят в ГПСУ

"Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера после 21:00 на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией", - рассказал он.

По словам спикера, нападавших было двое и при себе "у них были определенные средства", которые применяли против пограничника.

"С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранение, а другой умер. На место вызваны медики. Сообщено ГБР, полицию и органы прокуратуры. В настоящее время продолжаются следственные действия", - отметил Демченко.

Не первый случай

Ранее, в мае, в Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область ДПСУ Народная партия
NEWS
Не только ТЦК. Кто где и как может проверять военно-учетный документ
Не только ТЦК. Кто где и как может проверять военно-учетный документ
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США