У Чернігівській області зафіксували спалах COVID-19: захворіли відразу 16 осіб

В Чернігівській області зафіксували значне зростання нових захворювань коронавірусом COVID-19, підтверджено відразу 16 випадків. Про це повідомили в Чернігівської облдержадміністрації.

Повідомляється, що серед нових випадків дев'ять жителів Чернігова, ще шість осіб - з Бобровицького району. 15 хворих проходять лікування вдома, ще один хворий з Бобровицького району був госпіталізований.

"ПЛР-тест підтвердили інфікування у 9 жителів міста Чернігів. З них 5 осіб входять в список контактних осіб З чотирьох випадках зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що одна з хворих - медик мобільної бригади. Підтверджений коронавірус також у 6 жителів Бобровицького району. 5 хворих - з числа контактних", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за добу повторні ПЛР-тести показали негативний результат у трьох пацієнтів з Чернігова.

Всього в області захворіли COVID-19 96 осіб, одужали 22 пацієнта, ще 6 - померли.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 422 нових випадків коронавіруса, що на 20 більше, ніж днем раніше. Всього в країні захворіли 16 847 чоловік.

Також повідомлялося, що за 13 травня в Україні вперше одужали від COVID-19 більша кількість людей, що захворіли. Так, вилікувались 427 пацієнтів.