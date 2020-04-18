У Чернігівській області зафіксували вогнище спалаху коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Село Ніжинське визнали вогнищем спалаху COVID-19

В Чернігівській області зафіксували вогнище спалаху поширення коронавірусної інфекції в селі Ніжинське. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко в Facebook.

За його словами, рішення про визнання населеного пункту вогнищем спалаху COVID-19 прийняла Талалаївська об'єднана територіальна громада. У зв'язку з прийнятим рішенням посилено карантинні заходи.

"Визначено коло контактних осіб людину, якій підтвердили коронавірус. Він досить значний - 49 осіб. У зв'язку з цим на території населеного пункту введений особливий режим в'їзду-виїзду громадян і транспортних засобів. Встановлено контрольно-пропускний пункт. У його роботі залучені правоохоронці, рятувальники та медпрацівники", - повідомив Прокопенко.

Наголошується, що на даний момент у населеному пункті проводять обробку спецзасобами транспортні засоби. Також встановлено контроль за дотриманням самоізоляції контактних осіб.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зафіксували 444 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього станом на 9 ранку 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5106 захворювань, 133 пацієнта померли, 275 - одужали.

Також повідомлялося, що в Києві за минулу добу, 17 квітня, лабораторно підтвердили ще 65 випадків захворювання коронавірусом, з них 26 у Києво-Печерській лаврі. Всього в столиці виявлено 770 випадків захворювання.