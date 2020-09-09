У Чернігівській області зафіксували антирекорд по новим зараженим на COVID-19

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

За минулу добу зареєстрована рекордна кількість інфікованих коронавірусом в Чернігівській області. Всього виявили 112 нових випадків.

Про це повідомив глава Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook.

Так, 21 новий випадок виявлений у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 - у Бобровицькому, 14 - у Чернігові, по 8 випадків у Ніжині та Прилуцькому районі, по 4 випадки у Ічнянському, Ніжинському та Сновському районах, три випадки у Коропському районі, два - у Срібнянському, по одному - у Прилуках, Козелецькому, Менському, Новгород-Сіверському та Ріпкинському районах.

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині 2484 випадків інфікування коронавірусом, із них 40 летальних випадків та 9 померлих осіб із супутнім діагнозом COVID-19.

РБК-Україна писало, що з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Зокрема, в "червоній" зоні опинився Бобровицький район Чернігівської області.

Нагадаємо, в Чернівецькій області від коронавірусу померло вже понад 300 людей.