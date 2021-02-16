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У Чернігівській області трактор, що чистив сніг, в’їхав у "швидку", є травмовані

Автор: Андрій Козловський

У Чернігівській області, трактор, який розчищав дорогу від снігу, зіштовхнувся з каретою швидкої медичної допомоги. У результаті дорожньо-траспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Як повідомляється, аварія сталася напередодні о 10:30 на автодорозі між селом Дроздівка та смт Куликівка Чернігівського району. Тоді водій трактора JOHN DEERE 6195M при роз’їзді із зустрічним автомобілем не врахував дорожньої ситуації та відвалом для чищення снігу здійснив зіткнення з автомобілем "швидкої" "УАЗ 3962".

Внаслідок пригоди пасажири автомобіля "УАЗ" отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Куликівської центральної районної та Чернігівської обласної лікарень.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Нагадаємо, раніше Борисполі (Київська область) сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та автобусу, який здійснював міські перевезення. У результаті аварії постраждали чотири людини.

Разом з тим на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

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