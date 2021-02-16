У Чернігівській області трактор, що чистив сніг, в’їхав у "швидку", є травмовані

У Чернігівській області, трактор, який розчищав дорогу від снігу, зіштовхнувся з каретою швидкої медичної допомоги. У результаті дорожньо-траспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє людей.

Як повідомляється, аварія сталася напередодні о 10:30 на автодорозі між селом Дроздівка та смт Куликівка Чернігівського району. Тоді водій трактора JOHN DEERE 6195M при роз’їзді із зустрічним автомобілем не врахував дорожньої ситуації та відвалом для чищення снігу здійснив зіткнення з автомобілем "швидкої" "УАЗ 3962".

Внаслідок пригоди пасажири автомобіля "УАЗ" отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Куликівської центральної районної та Чернігівської обласної лікарень.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).