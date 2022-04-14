У Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні: водій загинув

У селі Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.
Трагедія сталася близько 15:00 13 квітня. Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження на ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на автодорозі Чернігів-Київ на міні підірвався легковий автомобіль, в результаті чого загинув водій.
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