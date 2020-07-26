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У Чернігівській області унаслідок вибуху загинув працівник райради

Ніжин, Неділя 26 липня 2020 00:04
У Чернігівській області унаслідок вибуху загинув працівник райради
Фото: пошкоджений автомобіль (suspilne.media)
Автор: Инна Собора

Чоловік підірвався біля власного автомобіля

У Ніжині Чернігівської області унаслідок вибуху біля автомобіля загинув чоловік. Загиблий 10 років працював водієм у Ніжинській районній раді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Загиблому було 53 роки. У поліції повідомили, що чоловік підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив, і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме вибухнуло - наразі невідомо. Труп чоловіка поліцейські знайшли біля автомобіля

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115, частиною 1 – умисне вбивство, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі вночі невідомі кинули гранату на подвір'я будинку, в результаті чого вона вибухнула.

РБК-Україна писало, що біля входу на станцію метро "Шулявська" в Києві вибухнув невстановлений предмет.

Також РБК-Україна писало про два вибухи у кафе Полтави.

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