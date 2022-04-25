У Чернігівській області в результаті вибуху невідомого пристрою загинув підліток

За даними правоохоронців, 25 квітня, перебуваючи у власному будинку, підліток отримав поранення в результаті вибуху невідомого предмета. Його відразу госпіталізували, проте через кілька годин він помер.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правоохоронці встановлюють обставини події.

У поліції попередили жителів області, що наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів і снарядів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно викликати правоохоронців і рятувальників.

Фото: у Чернігівській області загинув підліток через вибух невідомого пристрою (facebook.com/policechernigivshchini)