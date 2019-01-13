У Чернігівській області потрапив у ДТП автобус "Київ-Москва"

Фото: аварія автобуса (cn.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії автобуса постраждали троє людей

У Чернігівській області в суботу, 12 січня, сталась аварія із пасажирським автобусом "Київ-Москва". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що в салоні автобуса знаходились 17 пасажирів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди автобус ліг на бік, постраждали троє людей. Спочатку до Козелецької районної лікарні доставили жінку-пасажира. Медики після огляду потерпілої зазначили, що загрози її життю немає.

"Згодом ще двоє пасажирів звернулися по медичну допомогу", - додали в поліції.

Фото: аварія автобуса (cn.npu.gov.ua)

Як встановила слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції, водій автобусу не впорався з керуванням, що призвело до аварії. Наразі поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, вдень 12 січня у результаті ДТП з рейсовим автобусом у Краматорську Донецької області загинула сім'я - троє людей. Відомо, що водій автобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі ще одним автобусом.