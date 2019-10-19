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У Чернігівській області поліцейський на смерть збив велосипедиста

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 14:03
У Чернігівській області поліцейський на смерть збив велосипедиста
Ілюстративне фото (УНІАН)

Потерпілий помер на місці від отриманих травм

В Чернігівській області ввечері 18 жовтня поліцейський на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Сосниці. За даними поліції, сержант перебував поза службою, коли збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку на неосвітленій ділянці дороги.

"Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу. Результати огляду показали, що він був тверезий", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Керівництво ГУНП в Чернігівській області призначило проведення службового розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило двом поліцейським Василькова Київської області підозри в катуваннях. Йдеться про інцидент в грудні 2018 року, коли під час чергування на зупинці поліцейські в ході словесної перепалки застосували до чоловіка сльозогінний газ, завдали йому безліч ударів ногами і руками, а також два удари в обличчя прикладом автомата. Після цього вони одягли на потерпілого наручники і відвезли його в безлюдну місцевість за місто, де продовжили бити.

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